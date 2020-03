Schützen in Düsseldorf : Bilker Schützen bieten älteren Menschen ihre Hilfe an

Der St. Sebastianus Schützenverein Bilk feiert in diesem Jahr sein 575-jähriges Bestehen. Es hätte mit Sicherheit bessere Jahre gegeben, um dieses Jubiläum gebührend zu zelebrieren als 2020. Viel wurde im Vorfeld geplant, es soll ein tolles Schützenfest mit internationaler Beteiligung werden, noch hofft man, dass ab dem 20. Juni alles reibungslos stattfinden kann.

Nicht nur in Deutschland stehen Brauchtums- und Schützenvereine vor vielen Absagen der Veranstaltungen und Aktivitäten wegen des Coronavirus. Verbunden sind damit hohe Kosten, Regressforderungen und deutlich reduzierte Einnahmen. Vielfach unbeachtet: „Durch die mögliche Absage von Schützenfesten werden auch die Städte deutliche finanzielle Einbußen haben. Die Größte Kirmes am Rhein beispielsweise wird von den Sankt Sebastianus Schützen Düsseldorf-Stadtmitte in Verbindung mit dem eigenen Schützenfest ausgerichtet. Nach Angaben des Deutschen Schaustellerbundes lässt jeder Besucher 25 Euro pro Besuch auf dem Kirmesplatz. 2,30 Euro davon fließen auf direktem Weg durch Steuern und Abgaben in das jeweilige Stadtsäckel“, rechnet Rene Krombholz, Sprecher der Bilker Schützen, vor. Hinzu kämen nicht unerhebliche Summen für Platzmieten oder durch Mehreinnahmen im Hotel- und Gaststättengewerbe durch auswärtige Besucher. „Bei vier Millionen Besuchern sind das immerhin vorsichtig geschätzte zehn Millionen Euro“, so Krombholz, der in diesem Zusammenhang auch den Blick zurück wagt: Der St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf-Bilk sei 1445 als Bruderschaft und Notgemeinschaft in einer Zeit, in der Hunger, Not, Elend und Seuchen wie Ruhr, Pest, Cholera an der Tagesordnung waren, gegründet worden. „Das Miteinander und die Hilfe untereinander waren damals überlebenswichtig“, sagt Krombholz und fügt hinzu: „Heute stehen wir durch Corona vor ähnlichen Herausforderungen wie die Gründer vor 575 Jahren. Wir sind jedoch geschützter und aufgeklärter.“ Die Infrastruktur bleibe erhalten, so dass alle noch ausreichend versorgt sind. „Allerdings ist das Risiko, sich zum Beispiel beim Einkaufen anzustecken, für einige größer als für andere. Kranke, Alte, Menschen mit Handicap, diesen Personenkreis gibt es in unseren Reihen, in unserer Gemeinschaft und in unserer Nachbarschaft“, sagt Sebastian Krombholz, Zweiter Hauptmann der Gesellschaft 5. Schützen in Bilk. „Wir in unseren Schützenvereinen verfügen über zahlreiche soziale Kontakte. Schützenvereine bieten also Schutz, Schutz auch vor Vereinsamung und Isolation. Nach meiner Meinung kann unser Verein aber mehr“, bietet er die Hilfe der Bilker Schützen an: „Solltet ihr Hilfe benötigen, meldet euch. Bringt euch nicht unnötig in Gefahr. Wer Hilfe braucht bei Besorgungen, wem etwas zu Hause fehlt, oder wer auch einfach zum nächsten Arzttermin nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren möchte – meldet euch.“