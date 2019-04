Bildungsmesse in Düsseldorf : Schüler informieren sich über Studiengänge

Lisa-Marie (16, l.) und Ann-Christine interessieren sich für ein Medizinstudium an der Heinrich-Heine-Universität. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Bei der Bildungsmesse Impuls stellten Hochschulen, aber auch Polizei und Bundeswehr ihr Angebot vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Kalenberg

Angehende Abiturienten und Schulabgänger konnten sich am Samstag im Konferenzzentrum der Rheinischen Post in Heerdt über Bildungswege nach der Schulzeit informieren. Dort fand zum sechsten Mal die Bildungsmesse „Impuls – das Forum rund ums Studium“ statt. „Unsere Zielgruppe sind Oberstufenschüler und ihre Eltern“, sagte Angelika Hagendorn von der Rheinischen Post. „Die angehenden Abiturienten können hier in einem schönen Ambiente interessante Gespräche mit den Ausstellern führen und sich über ihre Zukunft informieren.“

Insgesamt 17 Aussteller stellten ihre Angebote vor. Bei den Bildungseinrichtungen war zum ersten Mal die Heinrich-Heine-Universität dabei. Aber auch Polizei und Bundeswehr präsentierten ihre dualen Studiengänge. „Die Frequenz, in der die Schüler hier an die Stände kommen, ist sehr gut. Es ist nicht so überlaufen wie auf anderen Messen, deshalb kann man sich viel Zeit für jeden nehmen und ausführlich beraten“, lobte Nina Kep, Studienberaterin der HHU, die Bildungsveranstaltung.