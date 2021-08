Bildung in Düsseldorf : Was man zum Start ins neue Schuljahr wissen muss

Die Maskenpflicht im Unterricht (im Bild: eine Klasse des Golzheimer Georg-Büchner-Gymnasiums im letzten Schuljahr) bleibt vorerst bestehen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf 5850 i-Dötzchen werden in der kommenden Woche in Düsseldorf eingeschult. Warum die Stadt den Präsenzunterricht in allen Schulformen für geboten hält, wie die Chancen der Eltern auf eine Ganztagsbetreuung stehen und wie der Stand in Sachen Lüfter ist.