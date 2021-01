Bildung in Düsseldorf : Virtuelle Info-Tage an den weiterführenden Schulen

Das Max Planck-Gymnasium in Stockum. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Tage der offenen Tür an weiterführenden Schulen in Düsseldorf können in diesem Jahr nicht stattfinden. Viele Schulen bieten Infos und virtuelle Besuche im Netz an. Ein Überblick.

Die Corona-Krise sorgt nicht nur für geschlossenen Geschäfte und Restaurants, auch die weiterführenden Schulen in Düsseldorf haben mit den Auswirkungen zu kämpfen. Eigentlich würden in dieser Zeit die Info-Tage Stattfinden, an denen sich künftige Schüler und deren Eltern über die Angebote an den Schulen informieren können. Das ist in diesem Jahr natürlich nicht möglich. Die Schulen haben sich Alternativen einfalle lassen. Was, wann, wo und wie stattfindet, zeigt unser Überblick.

Heinrich-Heine-Gesamtschule

Da der Tag der offenen Tür nicht wie gewohnt stattgefunden hat, bietet die Gesamtschule online Informationen zum Thema Gesamtschule, gibt Einblicke in den Unterricht und außerschulischen Veranstaltungen, es gibt Interviews mit Lehrern und Schülern sowie einen virtuellen Rundgang durch die Schule. Zu finden unter www.hhgeduesseldorf.de.

Berufskolleg Kaiserswerther Diakonie

Das Berufskolleg lädt alle Interessierte ein zu einem digitalen Tag der offenen Tür am 16. Januar zwischen 11 und 12 Uhr und einem digitalen Infoabend am 10. Februar zwischen 18 und 19 Uhr. Zu finden unter www.berufskolleg-kaiserswerth.de.

Der digitale Tag der offenen Tür findet am 30. Januar per Videokonferenz statt, die digitalen Infoabende am 26. Januar und 2. Februar. Weitere Informationen unter www.fcg-duesseldorf.de.

Freie Christliche Gesamtschule Düsseldorf

Der digitale Tag der offenen Tür entfällt zugunsten eines individuellen Kennenlernangebots per Videocall, telefonisch oder auch persönlich. Weitere Informationen unter www.fcgs-duesseldorf.de.

Lore-Lorentz-Schule

Vor den bevorstehenden Anmeldetagen (29. Januar bis 3. Februar) hat die Lore-Lorentz-Schule auf ihrer Homepage ein umfassendes Informationsangebot zusammengestellt. Dort zu finden sind unter anderem ein virtueller Rundgang, von Schülern selbstproduzierte Videos sowie ein Imagefilm der Schule. Alle wichtigen Ansprechpartner werden dort genannt. Weitere Informationen unter www.lore-lorentz-schule.de.

Berufskolleg Bachstraße

Das Berufskolleg informiert über die Bildungsgänge Wirtschaftsgymnasium, Höhere Handelsschule und Handelsschule sowie Kaufmännische/r Assistent/in Fremdsprachen mithilfe von Infofilmen auf seiner Webseite. Dort gibt es auch einen Zugang zur direkten Anmeldung. Am 22. Januar von 15 bis 17 Uhr können individuelle Fragen in einer Videokonferenz gestellt werden. Weitere Informationen unter www.bkb-duesseldorf.de.

St.-Ursula-Berufskolleg

Am 4. Februar findet zwischen 15 und 18 Uhr ein digitaler Beratungs- und Anmeldetag statt. Die digitalen Beratungseinheiten können über die Website vereinbart werden. Weitere Informationen unter www.st-ursula-berufskolleg.de.

Wim-Wenders-Gymnasium

Das Gymnasium in Oberbilk beantwortet auf einer Seite alle wichtigen Fragen für pontenzielle neue Schüler. Dort kann auch ein Termin zur Anmeldung vereinbart sowie ein 3D-Gang durch die Schule gemacht werden. Weitere Informationen unter ww-gym.de

Dieser Text wird laufend um neue Termine ergänzt, sobald sie uns erreichen. Diese bitte an duesseldorf@rheinische-post.de schicken.

