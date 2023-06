Bildung in Düsseldorf Hochschule Fresenius feiert Jubiläum

Offen spricht er über die Erwartungen an ihn als Nachfolger seines Vaters: „Jeder wusste, was der Sohn später machen würde. Ich aber hatte andere Pläne. Ich wollte Tropenlandwirtschaft studieren und nach Patagonien oder Neuseeland auswandern. Das war der weiteste Abstand zu Fresenius.“ Ein schwerer Unfall vereitelte seinen bäuerlichen Traum zunächst. Viele Jahre später setzte er ihn als längst erfolgreicher Unternehmer um, auf einer Ranch in New Mexiko.