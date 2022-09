Bildung in Düsseldorf : Die Heine-Uni lädt zur „Bürgeruni“

Bildung in Düsseldorf

Düsseldorf Zum Start des Wintersemesters lädt die Düsseldorfer Heine-Uni wieder zur „Bürgeruni“ ein. Die meisten Veranstaltungen finden in Präsenz im Haus der Universität am Schadowplatz statt.

Zum Start des Wintersemesters lädt die Heinrich-Heine-Universität (HHU) wieder zur „Bürgeruni“ ein. Zwischen Oktober 2022 und März 2023 sind insgesamt 46 Veranstaltungen geplant, über die Interessierte Einblicke in die Wissenschaft bekommen können. Beteiligt sind Forscherinnen und Forscher von allen fünf Fakultäten, die ihre Erkenntnisse lebensnah vermitteln, wie es in einer Mitteilung der Uni heißt.

„Wir sind davon überzeugt, dass wir das Vertrauen in die Wissenschaft und die Akzeptanz von Forschungsergebnissen durch einen offenen und ernst gemeinten Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern stärken“, wird Rektorin Anja Steinbeck darin zitiert. Deshalb freue man sich umso mehr auf ein Programm mit Vor-Ort-Terminen. Die meisten Veranstaltungen finden im Haus der Universität am Schadowplatz statt, viele sollen aber zusätzlich per Livestream über den Youtube-Kanal der HHU übertragen oder als Online-Event durchgeführt werden.