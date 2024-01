Angebote von VHS, ASG, Awo und Efa in Düsseldorf Künstliche Intelligenz und virtuelle Reisen

Und auch für die Kleinsten hält das Programm verschiedene Angebote bereit: Bei den „Musikzwergen“ (241-2411) können Kinder mit ihren Eltern spielerisch musizieren, während die „Gummistiefelbande“ am 3. Februar zu einer spannenden Entdeckungsreise in den Wildpark einlädt (241-2711). Alle Kurse und Veranstaltungen sind online unter www.efa-duesseldorf.de zu finden. Informationen sind auch telefonisch unter der 02116002820 erhältlich und per Mail an info@efa-duesseldorf.de