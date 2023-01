Bilder im Zakk in Düsseldorf Kreative Kinder aus der Ukraine

Krass stößt immer wieder neue Projekte an, um sie dabei zu unterstützen. Ohne ehrenamtliche Helfer und Spenden wären Projekte wie das Krass-Mobil, das regelmäßig in den Stadtteilen unterwegs ist, um Kindern einen niederschwelligen Zugang zu kultureller Bildung zu ermöglichen, kaum realisierbar. An Bord hat das Team Papier, Farben, Pinsel und Stifte. Für das Projekt „KulturMobil für die Ukraine“ fahren Kunstpädagoginnen und bis zu fünf ehrenamtliche Helfer jeden Tag für vier Stunden in Flüchtlingsunterkünfte, um ukrainischen Kindern und Jugendlichen eine kreative Auszeit zu bieten. Dabei sind auch die Bilder entstanden.