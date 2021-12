Bilder des Tages vom Dezember 2019 : Rückblick ins Düsseldorf kurz vor Corona

Düsseldorf Im Dezember 2019 war Corona noch kein Thema. Was damals in Düsseldorf passiert ist, zeigen die „Bilder des Tages“ aus der Landeshauptstadt. Werfen Sie einen Blick zurück.

Alle zwei Monate werden die Bilder archiviert. Die so entstandenen Fotostrecke „Die Bilder des Tages aus Düsseldorf Dezember '19 & Januar '20“ blickt so eben noch auf die Zeit zurück, bevor die Corona-Pandemie auch in unserer Stadt das Ruder übernahm.