Fotos Bilder des Tages aus Düsseldorf Oktober/November 2022

Mittwoch, 23. November 2022: Über dem Herzen der Königsallee erstrahlt wieder der bekannte Lichterdom. Mit der Eisbahn von Oscar Bruch am Corneliusplatz wird die Königsallee in der Vorweihnachtszeit nun an zwei Stellen in der Blickachse des Kö-Grabens spektakulär illuminiert. Allein der Lichterdom verfügt über 3500 LED-Lichter, die jetzt am Tag vier Stunden weniger leuchten, nämlich von 16 bis 23 Uhr. Die 24.000 LED-Lichter in den Bäumen der Königsallee werden abends um 22 Uhr ausgeschaltet.