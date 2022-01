Samstag, 13. November 2021: Der Caritasverband Düsseldorf hat sich mit der katholischen Pfarrgemeinschaft Eller-Lierenfeld an der deutschlandweiten Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ beteiligt. Dazu wurde der Vorplatz der Kirche St. Gertrud in Eller mit tausend leuchtenden Kerzen in ein Lichtermeer verwandelt. Gleichzeitig wurden Spenden gesammelt, mit denen die Schulbildung von Kindern in den Geflüchtetenlagern von Lesbos in Griechenland ermöglicht werden soll.