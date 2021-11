Mittwoch, 1. September 2021: Der Gehweg an der Klotzbahn kurz vor der Ecke Manthenstraße misst kaum einen Meter und ist auch so schon viel zu schmal für Rollstuhlfahrer oder Eltern, die einen Kinderwagen vor sich herschieben. Und mitten auf dem Weg steht eine Laterne, die doch etwas merkwürdig platziert wirkt. Da fragt sich der Gerresheimer: Soll das so sein? So einfach versetzen könne man die Gasleuchte nicht, sagt die Stadt, weil sie unter Denkmalschutz steht. Sobald eine denkmalrechtliche Erlaubnis vorliegt, soll aber ein neuer Platz für die Laterne gefunden werden.