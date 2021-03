Sonntag, 3. Januar 2021: In Japan ist das Neujahrsfest traditionell einer der wichtigsten Feiertage des ganzen Jahres und wird wie in Europa am 1. Januar gefeiert. Zu den zahlreichen japanischen Bräuchen gehört es, zu Beginn des Jahres Drachen steigen zu lassen. Und so versuchten auch Ena (5) und ihr Bruder Ohsuke (2) einen kleinen Flugdrachen in luftige Höhe zu befördern. Die Geschwister waren dafür trotz Schmuddelwetter mit Vater Shinya auf die Rheinwiesen in Oberkassel gekommen und hatten sichtlich jede Menge Spaß.