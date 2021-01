Freitag, 27. November 2020: Einen Weihnachtsmarkt wird es in diesem Jahr am Schloss Benrath nicht geben. Trotzdem will die Stiftung Schloss und Park Benrath für ein wenig Weihnachtsstimmung am Schloss sorgen, deshalb wurde der Lichterschmuck, der sonst den Weihnachtsmarkt begleitet, dennoch installiert. „Die Lichter sorgen für eine festliche Atmosphäre, auch wenn das Fest in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann“, sagt Lisa Meier-Bode, Sprecherin der Stiftung. Ob es zu Weihnachten weitere Aktionen rund um das Schloss geben kann, lässt sie offen.