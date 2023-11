Fotos Bilder des Tages aus Düsseldorf August/September 2023

Sonntag, 24. September: Im Hinduismus ist Ganesha der Gott der Weisheit und des Wissens, Überbringer von Glück und Beseitiger aller Hindernisse. Kein Wunder also, dass dem Gott mit dem Elefantenkopf von Gläubigen weltweit gehuldigt wird. So auch in Düsseldorf beim Ganeshotsav 2023. Mit einem Auftakt am Graf-Adolf-Platz bei dem Akrobatik und traditioneller Musik im Vordergrund standen, mit einer bunten, froh gelaunten Parade über die Kö bis zum Musik-Pavillon im Hofgarten mit anschließendem gemeinsamen Essen feierten mehr als 500 Gläubige der indischen Gottheit einen ausgelassen und doch göttlichen Tag.