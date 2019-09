Freitag, 5. Juli: Ein großer roter Drache steht mitten im Volksgarten, im Moment noch ganz ruhig. Bald aber wird er Dampf aus seinem Maul und seinen Nüstern blasen. So bedrohlich er auch wirken mag, der Drache ist eigentlich ganz zahm – still in jedem Fall und kinderlieb sowieso. Das werden die ersten Abenteurer zu Beginn der Ferien selbst testen können, wenn die Arbeiten am Wasserspielplatz an der Emmastraße abgeschlossen sind. Der Drache als Kletterskulptur steht im Mittelpunkt des Spielplatzes.