Mittwoch, 30. Juni 2021: Ob mit dem Board, den Inlinern oder dem Roller – der Skatepark in Eller ist ein Magnet für alle Kinder und Jugendlichen und auch Erwachsene, die am liebsten Rollen unter den Füßen haben. Dazu gehört auch der zwölfjährige Max. Wegen Corona war die Anlage lange geschlossen. Seit sich wieder 20 Menschen zum Sport im Freien treffen dürfen, können auch die Skater wieder ihre Tricks in den Röhren und auf den Rampen machen.