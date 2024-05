Fotos Bilder des Tages aus Düsseldorf Februar/März 2024

Donnerstag, 22. Februar: Ob Tomaten, Gurken oder Bohnen: Kostenfreies Saatgut können Interessenten in einer zunehmenden Zahl an Bibliotheken finden - auch im KAP1 in Düsseldorf. Die Betreuer der Saatgutbibliothek in der Zentralbibliothek haben festgestellt, dass dieses Modell funktioniert. „Es hat ein bisschen gebraucht, damit es anläuft“, so Betreuerin Lena Winter. Das Interesse sei anfangs noch verhalten gewesen, dann aber deutlich gestiegen.