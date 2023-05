Fotos Bilder des Tages aus Düsseldorf Februar/März 2023

Samstag, 11. Februar 2023: Studenten der Kunstakademie befestigen aus Protest Schilder mit der Aufschrift "We stand behind the result! Blocked in protest" ("Wir stehen hinter dem Ergebnis! Aus Protest blockiert") an ihren Kunsträumen, die sie damit schließen. Der Protest richtet sich gegen die Entscheidung des NRW-Wissenschaftsministeriums, die Wahl der Architektin Donatella Fioretti zur neuen Rektorin wegen Verfahrensfehlern für ungültig zu erklären. >>>Mehr dazu lesen Sie hier.