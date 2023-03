Fotos Bilder des Tages aus Düsseldorf Dezember 2022/Januar 2023

Dienstag, 27. Dezember 2022: Am Tag nach Weihnachten war es in der Innenstadt pickepackevoll. Nicht nur in den Geschäften und den Einkaufsstraßen waren viele Menschen unterwegs, auch die Straßen waren dicht, wie etwa an der Ausfahrt des Kö-Bogen-Tunnels zur Berliner Allee zu sehen ist.