Donnerstag, 1. September 2022: Über Jahre war die leerstehende ehemalige Papierfabrik im Hafen ein Graffiti-Hotspot und die maroden Gebäude waren ein gefährlicher Ort. Der neue Eigentümer hat das Gelände nach dem Abriss neu belebt und zur Fringsstraße mit einer rund 63 Meter langen Mauer abgeschlossen. Seine Idee: Die Mauer künstlerisch gestalten zu lassen und an die Vergangenheit zu erinnern. Es entstand das Konzept einer imaginären Papier-Fabrikation – vom Rohstoff Baum bis zum farbig bedruckten Endergebnis: Die Bäume wandern wie am Fließband in die Mensch gewordene Sägerei – an die Wand gesprüht von Sebastian Kalitzki. Im weiteren Prozess wird der Rohstoff zu Papier verarbeitet – in Szene gesetzt von Masky_Rama.