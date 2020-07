Samstag, 25. April 2020: Seit 30 Jahren trifft sich diese Gruppe bis zu drei Mal die Woche zum Stammtisch bei Gosch an den Kasematten. Die Corona-Krise macht den acht Düsseldorfern aus Derendorf, Grafenberg und Wersten einen Strich durch ihren gewohnten Rhythmus. Am Samstag trafen sie sich dennoch in der Altstadt. Margarethe feierte ihren Geburtstag – mit Sicherheitsabstand zu ihren Freunden. Mit Altbier prostete sich die gut gelaunte Truppe zu. Dass sie damit streng genommen einen Platzverweis durch das Ordnungsamt riskierten, war ihnen egal. „Wir halten uns an alle Regeln, aber ein bisschen zwischenmenschlicher Kontakt ist in dieser Zeit einfach nötig“, sagt Harald und zeigt das Hygiene-Kit der Stadt, das er ab Montag beim Einkaufen zum Einsatz bringen wird.