Dienstag, 21. Mai: Cäcilia (l-r), Sayana und Simone, Teilnehmerinnen am Finale von "Germany's next Topmodel", stehen in einem Flur im ISS Dome in Düsseldorf. Das Finale von GNTM wird am 23. Mai ab 20.15 Uhr auf Prosieben live übertragen. Mehr dazu lesen Sie hier.