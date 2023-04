Benefizauktion in der Wagenbauhalle Tilly-Bild brachte 2222 Euro für die Bürgerstiftung

Für nahezu jeden Geschmack war bei der Benefizversteigerung zugunsten der Bürgerstiftung in der Wagenbauhalle des Comitee Düsseldorfer Carneval was dabei: Diverse Schränke waren vorab auf der Suche nach einem ausgedienten Gegenstand unter die Lupe genommen worden. Diese kamen am Karfreitagnachmittag für den guten Zweck unter den Hammer: Nahezu alle 50 Einzelposten brachte Auktionator Manes Meckenstock gewohnt süffisant unters Volk. Und so manches Mal trieb er dabei den Preis in die Höhe. Mit Bravour schaffte er das bei einer von Jacques Tilly noch per Hand gefertigten Zeichnung. Bei der stattlichen Summe von 2222 Euro war dann nur noch der Düsseldorfer Ingo Turski im Rennen. Er zahlte das Bild, das künftig über seiner Musikanlage hängen soll, gleich bar. Das Geld hatte er im Portemonnaie, weil er sich eigentlich davon einen Computer kaufen wollte. Insgesamt kam durch die Auktion sowie den Verkauf von Wein und Eierlikör für die Bürgerstiftung die stolze Summe von 6150 Euro zusammen.