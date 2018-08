Bike-Sharing in Düsseldorf: Ärger um Leihräder und Roller

Düsseldorf Immer wieder stellen „Bike Sharing“-Nutzer die Räder so ab, dass sie Fußgänger behindern. Gleiches gilt für die Eddy-Roller der Stadtwerke. Die Stadt spricht von Einzelfällen. Die Betreiber betonen, bei Regel-Verstößen durchzugreifen.

Immer mehr Leihrad-Anbieter erobern die Straßen. Aktuell stehen Nutzern in Düsseldorf rund 2350 Räder zur Verfügung. Dazu kommen 300 E-Roller der Stadtwerke. Verglichen mit der Anzahl der Autos, ist das natürlich wenig und eigentlich sind sich auch alle Seiten einig, dass es solcher Angebote in der wachsenden Stadt bedarf. Problematisch wird es, wenn sich die Nutzer nicht an die Regeln halten und ihr Gefährt so hinstellen, dass beispielsweise Fußgänger mit Rollator oder Kinderwagen nicht mehr auf dem Bürgersteig laufen können.

Nextbike, Mobike und die Deutsche Bahn, die mit Ford unter dem Namen FordPass-Bike Räder verleiht, haben Serviceteams im Einsatz. „Bei uns kümmern sich werktags von sechs bis 22 Uhr Mitarbeiter darum, dass die Räder an ihren Stationen stehen und auch in einem guten Zustand sind“, sagt ein Sprecher der Bahn.

Anders läuft es bei Mobike: Diese Fahrräder dürfen überall abgestellt werden. Man halte die Nutzer dazu an, verantwortungsbewusst zu parken, sagt Jimmy Cliff, Deutschland-Chef des chinesischen Unternehmens. In der Testphase befinde sich derzeit das Punktesystem, bei dem Nutzer, die sich falsch verhalten, eine schlechte Bewertung erhalten und im schlimmsten Fall gesperrt werden. Bislang ist das aber noch nicht passiert.

Auch die Stadtwerke sind wenig erfreut, wenn Nutzer sich nicht an die Regeln halten. Parken Kunden falsch, werden sie darüber per E-Mail informiert. Wenn das Ordnungsamt sogar ein Knöllchen ausgestellt hat, wird das an die Nutzer weitergeleitet. Falschparken auf dem Gehweg bedeutet bei den Rollern, dass sie so abgestellt sind, dass sie Fußgänger behindern. Laut Straßenverkehrsordnung dürfen sie nicht auf dem Gehsteig abgestellt werden, in den meisten Fällen wird das aber geduldet.