Bienenprojekt in Düsseldorf : Geleé Royale für die Königin

Im Paul-Gerlach-Haus in Eller führt die Arbeiterwohlfahrt mit psychisch Erkrankten ein Bienenprojekt durch.

Es begann mit einem Weihnachtsgeschenk: Adham Dalgamoni erhielt einen Gutschein für einen Schnupperkurs bei den Stadtbienen, „die haben sich zum Ziel gesetzt, Bienen in der Stadt salonfähig zu machen“, erklärt der Krankenpfleger im Paul-Gerlach-Haus der Awo Vita. Dort leben 31 Menschen, die eine psychische Erkrankung aufweisen, wobei der Träger darauf bedacht ist, dass die Bewohner einen strukturierten Tagesablauf haben und sinnvollen Beschäftigungen nachgehen. So gibt es zum Beispiel einen Kaninchenstall auf dem Außengelände am Büllen­kothenweg, „die Bewohner kümmern sich um die Tiere, haben so eine Aufgabe“, erklärt Einrichtungsleiterin Andrea Pesch. Es gibt auch zwei Therapiehunde, darüber hinaus ein Pflanzenprojekt.