Biochemie an der Uni Düsseldorf : Warum sich auf Liposomen Pickel bilden

Professor Lutz Schmitt ist Leiter des Instituts für Biochemie I der Heinrich-Heine-Universität. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Biochemiker der Heinrich-Heine-Universität beschäftigen sich mit Membranen. Die Grundlagenforschung ist nötig, um zu verstehen, wie die Natur funktioniert. So könnte ein neues Medikament gegen Keuchhusten entstehen.

Es ist gerade mal zwei, drei Wochen her, dass Doktorandin Feby Chacko große Augen machte. Die Biochemikerin sah im Mikroskop, wie sich auf Liposomen „Pickel“ bildeten. Ein Liposom ist ein von einer Membran umschlossenes Bläschen. Alle Zellen sind von Membranen umgeben, die die Grenze zwischen der Umgebung und dem Zellinneren bilden.

Liposome sind beliebte Membran-Forschungsobjekte, auch am Institut für Biochemie der Heinrich-Heine-Uni (HHU). Die „Pickel“ bildeten sich, als ein Protein eines Colibakteriums an der Membran angedockt hatte, die daraufhin die ideale Kreisform verlor. Um die Idealform zurückzugewinnen, schloss das Liposom das Protein in eine eigene Membran ein im Inneren ein. „Das Liposom schottete sich innerhalb des Liposoms gegen das Protein ab“, erläutert Biochemie-Professor Lutz Schmitt. „Das war so noch nicht bekannt und ist auch noch nicht publiziert.“ Was diese neue Erkenntnis für konkrete Anwendungsmöglichkeiten bietet, ist noch unklar: „Was wir machen, ist Grundlagenforschung, um zu verstehen, wie die Natur funktioniert.“ Diese Basisarbeit sei grundlegend, um etwa Medikamente zu entwickeln. So sei es denkbar, dass die Entdeckung dabei hilft, ein Keuchhusten-Medikament zu entwickeln.

Info Die Nacht der Wissenschaft Wann Die „Nacht der Wissenschaft 2022“ wird am Freitag, 9. September, auf dem Schadowplatz veranstaltet. Programm Unter dem Motto „Forschung zum Anfassen“ stellen Forschende von sieben Einrichtungen in leicht verständlicher und unterhaltsamer Form – mit Infoständen, Vorträgen, Talkrunden, Mitmach-Aktionen, Experimenten – ihre Arbeiten einem breiten Publikum vor.

Teilnehmer Mit dabei sind die Heinrich-Heine-Universität, das Forschungszentrum Jülich, das Deutsche Diabetes Zentrum, die Hochschule Düsseldorf, das Max-Planck-Institut für Eisenforschung, die WHU – Otto Beisheim School of Management und das Universitätsklinikum Düsseldorf.

Grundlagenforschung an Membranen ist ein aufwendiges Geschäft. Viele vorbereitende Schritte im Labor sind nötig, um ein „reines“ Protein auf eine Liposommembran loslassen zu können. Auf und in Nährlösungen werden Colibakterien gezüchtet. „Warum Colibakterien? Weil sie eine Verdoppelungsrate von 30 Minuten haben“, so Schmitt. „Zudem sind sie auch vergleichsweise ungefährlich. Menschen haben mehr Colibakterien im Darm, als sie Zellen haben.“ So bekommen die Forscher in kurzer Zeit ausreichend Material.

Von den Colibakterien werden die als Transmitter dienenden Proteine isoliert und gereinigt. Erst nach einer „Endkontrolle“, bei der wie auch in anderen Prozessen spezielle Maschinen, die mehrere zehntausend Euro Wert sind, eingesetzt werden, werden die absolut sauberen Proteine sozusagen für die in-vitro Forschung freigegeben. Zum Einsatz kommt etwa die Isotherme Titrationskalorimetrie (ITC). Ein ITC-Messgerät, das kaum größer als zwei hintereinander gestellte „Six-Packs“ Dosenbier ist, kostet 150.000 Euro.

„Es ist oft so, dass je kleiner die Geräte sind, desto teurer sind sie auch“, sagt Schmitt. Nach der Protein-Sauberkeits-Endkontrolle wird geschaut, welches Signal (Protein) man benötigt, um welche „Tür“ in der Membran zu öffnen. In der Zelle gibt es wiederum Bereiche, die durch Membranen voneinander getrennt sind, ähnlich wie Wände in einem Haus mit vielen Räumen. Dort kann es Küche, Badezimmer, Wohnzimmer und Kinderzimmer geben. Ähnlich wie Türen und Fenster es Menschen ermöglichen, mit anderen Personen in benachbarten Räumen zu kommunizieren oder sogar die Räume zu wechseln, ist es bei Membranen: Sie ermöglichen eine Kommunikation zwischen den abgetrennten Bereichen.