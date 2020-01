Kommunalpolitik in Düsseldorf : Entscheidung zu Mikroappartements wird erwartet

An der Sternstraße will ein Investor die alten Häuser abreißen lassen und neu bauen. Foto: Marc Ingel

Die Bezirksverwaltung 1 beschließt den Bauantrag für die Sternstraße. Beim Telekom-Gebäude an der Moltkestraße ist keine Bautätigkeit erkennbar.

Am Freitag, 24. Januar, tagt die Bezirksvertretung 1 (Derendorf, Pempelfort, Golzheim, Altstadt, Carlstadt, Stadtmitte) ab 14 Uhr im Rathaus. Folgende Themen könnten für Bürger von Interesse sein.



Mikroappartements An der Sternstraße plant die Silberlake Real Estate Group den Abriss der Bestandsgebäude und den Neubau eines fünfgeschossigen Wohnhauses mit Tiefgarage bis zum Jahr 2021. Da die Wohnungen hauptsächlich nicht größer als 20 Quadratmeter sind, spricht der Investor selbst von Mikroappartements. Nutzer könnten vor allem Studenten, Kurz- und Zeitarbeiter sowie Senioren sein. In der letzten Sitzung wurde das Thema ins nächste Jahr verschoben, da die Absichten des Projektentwicklers nicht ganz klar waren. Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner steht Mikroappartements eher kritisch gegenüber: „Die BV 1 ist sich einig, dass wir eine Ausweitung dieser Objekte nicht wollen. Wir brauchen in unseren Stadtteilen preiswerten Wohnraum, für Familien oder Singles und keine Boardinghäuser, die den Bedarf nach preiswertem Wohnraum nicht decken und nur möglichst viel Rendite aus einem Objekt erzielen sollen.“