Kommunalpolitik in Düsseldorf : Parteien in der Bezirksvertretung 7 können sich nicht einigen

Stadtbezirk 7 Die CDU ist zwar stärkste Fraktion in dem Gremium, findet aber keinen Partner. Daher ist auch eine Neuauflage des Ampel-Bündnisses möglich.

Es könnte am kommenden Dienstag also eine lange Sitzung werden, denn neben der Wahl des Bezirksbürgermeisters und der Verpflichtung der Mitglieder gibt es mehr als 50 weitere Tagesordnungspunkte. So schlagen die Grünen eine Sonntagsöffnung der Stadtbücherei in Gerresheim als Pilotprojekt vor. Die CDU bringt den Vorschlag ins Spiel, die Quadenhofstraße zur Fahrradstraße mit Radwegen auf beiden Seiten zu machen. Und SPD-Vertreter Joachim Heuter fragt an, ob der Schulbusverkehr aus Richtung Mettmann noch im Einklang mit den Corona-Regeln stehe: „Nach eigenen Beobachtungen sind die Busse, die vom Gallberg kommen und an der Endhaltestelle U83 halten, morgens übervoll.“ Außerdem möchte ein Bauherr am Alten Markt 5a ein Einfamilienhaus mit Pool und Tiefgarage bauen. Die Tiefgarage soll über einen Autolift erschlossen und an ein bereits bestehendes Wohnhaus und das neu geplante Einfamilienhaus angeschlossen werden.