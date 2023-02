Kommunalpolitik in Düsseldorf Parkdruck an der Altenbergstraße wird diskutiert

Düsseldorf · In der Sitzung der Bezirksvertretung 7 geht es am Dienstag unter anderem um die Parksituation an der Altenbergstraße. Die CDU plädiert für eine Freigabe des abgepollerten Parkraums an der Düssel-Brücke.

27.02.2023, 08:41 Uhr

Die Altenbergstraße. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Von Marc Ingel