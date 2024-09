Volle Tagesordnung nach der Sommerpause Bezirksvertretung 4 diskutiert über Gaslaternen, Parkplätze und WC-Anlagen

Ein weiteres in Düsseldorf altbekanntes Thema ist die Parkplatzsituation. An der Hansaallee sollen im Rahmen des Ausbaus der Radleitroute 2 insgesamt 240 Parkplätze wegfallen – laut Verwaltung ohne Ersatz, weil eine sogenannte Parkraumerhebung ergeben habe, dass die Abstellmöglichkeiten insbesondere abends und nachts kaum genutzt würden. Die FDP-Fraktion stellt dazu eine Anfrage an Bezirksbürgermeister Rolf Tups. Darin fragen die Lokalpolitiker, ob nicht doch Alternativmöglichkeiten bestünden, außerdem, ob die Anwohner zum noch zum Thema befragt werden. „Eine ersatzlose Streichung von benötigten und genutzten Stellplätzen eröffnet nur den Verdrängungsprozess in Seitenstraßen und würde den Bürgerfrust verstärken“, heißt es dazu von der FDP.