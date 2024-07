Bezirksvertretung 3 Bezirksvertreter fordert zügigere Bearbeitung von Bürgerbeschwerden

Der Stadtverwaltungschef reagierte. Den Befund, dass die Verwaltung mit Monaten Verzögerungen auf Bürgereingaben reagiere, könne er so nicht stehen lassen. “In meinem Büro gibt es die Regel, dass nach 14 Tagen auf Beschwerden reagiert werden soll“, so Keller. Sollte der Fall komplex sein, werde eine Zwischenstandsmail an die Bürger verschickt. Auch an anderen Stellen sei viel gemacht worden: „Wir haben einiges verbessert, Stellen verstärkt, die sich mit Bürgerbeschwerden befassen“, so der Oberbürgermeister. Das habe seiner Einschätzung nach zu merklichen Verbesserungen geführt. Die Bürgereingaben und -beschwerden seien ihm ein besonderes Anliegen, denn: „Wenn wir das nicht machen, schaffen wir einen Verdruss, der unserer kommunalen Demokratie schadet“, so Keller. Gleichzeitig könne es sein, dass es stellenweise zu Verzögerungen kommt, bei „Tausenden Eingaben, die die Verwaltung abarbeitet“, räumt Keller ein, aber daran werde „fleißig“ gearbeitet. „Wir lösen jeden Tag Probleme von Bürgern, sodass ich das nicht für ganz fair halte, einen generellen Befund aufzustellen, dass die Verwaltung nicht daran arbeitet“, nahm Keller auch seine Mitarbeiter in Schutz.