Themen in der Bezirksvertretung 3 Das Umfeld des Bilker Bahnhofs könnte umgestaltet werden

2. Die BV3 wird zur Durchführung eines städtebaulichen Workshopverfahrens angehört. Dabei soll es um das Umfeld des Bilker Bahnhofs gehen, mit den Düsseldorf-Arcaden, dem Bürgerhaus Bilk und dem gegenüberliegenden Kaufland. In einer Analyse habe die Stadtverwaltung festgestellt, dass es einer städtebaulichen Weiterentwicklung bedarf, um die Qualität des Standorts zu erhöhen. Eines der Probleme sei demnach der hohe Versiegelungsgrad der Fläche vor den Arcaden und des Kaufland-Parkplatzes, die zu großer Hitze in den Sommermonaten führe. Interessierte Bürger – ausdrücklich auch Kinder und Jugendliche – sollen in einem moderierten Workshop ihre Ideen für die künftige Gestaltung einbringen können.