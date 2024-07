Bezirkspolizist im Porträt „Ich bin ein Kind der Straße“

Zumindest die ersten sechs Jahre. Seine Eltern, aus dem früheren Ostpreußen geflohen, hatten an der Straße eine Wohnung gefunden, Liedtke wurde hier geboren, dann ging es in den Düsseldorfer Norden. Zum Oberbilker Schützenverein zog es ihn schon als Kind, sein Vater hatte ihn mitgenommen, dort ist er seit Jahrzehnten Mitglied. In den Polizeidienst stieg er nach der Mittleren Reife ein, nach der Grundausbildung war er für ein Jahr im Objektschutz in der Landeshauptstadt tätig, dann in Oberkassel und in der Polizeiinspektion Mitte. Dort hatte er eine Leitungsposition inne, doch: „Eigentlich bin ich ein Kind der Straße“, sagt er – und wechselte deshalb 2004 auf die Straßen von Oberbilk.