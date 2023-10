Haushaltsberatungen in Düsseldorf Politiker fordern mehr Geld für ihren Bezirk

Viele Wünsche der Bezirksvertretung 6 (zuständig für die Stadtteile Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich) wurden in der Vergangenheit nicht umgesetzt. Deshalb nutzte das Gremium die Beratungen zum Doppelhaushalt 2024/2025 um neun weitere Anträge zusätzlich zu den schon im Haushalt eingeplanten Projekten anzumelden. Dabei wissen die Politiker, dass dafür in der Regel gar keine Gelder zur Verfügung stehen. Dennoch wollen sie die Anträge stellen, damit ihre Anliegen nicht in Vergessenheit geraten oder zumindest in eine Prioritätenliste aufgenommen werden.