Haushaltsberatungen in Düsseldorf : Gelder für viele Infrastrukturprojekte im Düsseldorfer Norden

Düsseldorf Im Haushalt 2023 sind unter anderem Zuschüsse für Freizeit- und soziale Einrichtungen festgeschrieben. Auch Gelder für den Bau der U81 sind etatisiert.

Die Arbeit des Schwimmbadvereins „Flossen weg“ wird, wie bereits in den Vorjahren, mit 75.000 Euro unterstützt. Die Kaiserswerther Diakonie erhält rund 547.000 Euro Zuschüsse für ihre Stadtteilarbeit, das „Familien-in-Not-Telefon“, die Jugendfreizeiteinrichtung Teestube, den Off-Road-Bus und das Lern- und Förderzentrum. Die Mittel für die beiden Zentren plus in Stockum und Kaiserswerth und deren Dependance in Angermund betragen insgesamt rund 263.000 Euro. 77.000 Euro werden für den Betrieb des Welcome Point der Jugendberufshilfe eingestellt, und 52.000 Euro sollen in die Bezirkssportanlage Freiheitshagen investiert werden. 27.000 Euro sind für die wissenschaftliche Aufarbeitung des in Kaiserswerth gefundenen Plattbodenschiffs vorgesehen. Für den Neubau der Kaiserswerther Feuerwache sind rund 2 Millionen Euro in den städtischen Haushalt eingestellt.