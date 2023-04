Bezirkspolitik in Düsseldorf SPD beendet Kooperation mit den Grünen

Und wie soll es in der Bezirksvertretung 3 weitergehen? „Wir sind in Freundschaft auseinandergegangen, mit dem gegenseitigen Versprechen, auch in Zukunft gemeinsam für einen höchstmöglichen Konsens in der Bezirksvertretung zusammenzuarbeiten“, sagt Wolf und weist auf viele zusammen mit der SPD beschlossene Projekte hin. Aber nun werde es vielleicht wechselnde Mehrheiten geben. Das sieht auch SPD-Fraktionssprecher Lutz Goebels so. Er sagt: „Wir werden für unsere Themen jeweils Mehrheiten suchen müssen, aber das ist ein gesunder, demokratischer Prozess, der in anderen Bezirksvertretungen üblich ist. Wir stehen jeder Zusammenarbeit mit den demokratischen Parteien offen gegenüber – auch mit den Grünen. Nur eine feste Kooperation macht nach den bisher gemachten Erfahrungen keinen Sinn mehr für uns.“