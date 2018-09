Bewerber für Olympia 2032 - Düsseldorf nur mit Unterstützung der Bürger möglich

Düsseldorf will sich an der Olympia-Bewerbung von NRW-Städten beteiligen. Foto: dpa/Felix Kästle

Düsseldorf Der Stadtrat entscheidet darüber, ob Düsseldorf die Pläne für eine Beteiligung an Olympia 2032 vorantreiben soll. Die größte Sportveranstaltung der Welt soll nur kommen, wenn eine breite Mehrheit der Bürger dahintersteht.

Die Olympia-Bewerbung mit Düsseldorfer Beteiligung wird konkreter. Der Rat soll in der kommenden Woche zustimmen, dass die Stadt die Planung vorantreibt. Dazu soll, wie vor dem Gastspiel der Tour de France, ein Projektbüro gegründet werden. Düsseldorf würde eine zentrale Rolle bei den Spielen einnehmen, um die sich 14 Städte in NRW gemeinsam bewerben wollen – und könnte sogar die Eröffnungsfeier ausrichten oder das Olympische Dorf beherbergen.

Eine Bedingung für die Bewerbung soll aber sein, dass eine „breite Mehrheit“ in NRW das Vorhaben unterstützt. Beim Sportamt sieht man Anhaltspunkte, dass das in der Landeshauptstadt gegeben ist. Nicht nur, dass die Zahl der sportlich Aktiven im Vergleich sehr hoch sei, heißt es in der Vorlage an den Rat. Laut einer Umfrage unterstützten 88 Prozent der Bürger die ebenfalls laufende Bewerbung als Spielort für die Fußball-EM 2024. Damit liege Düsseldorf acht Prozentpunkte über Bundesschnitt. Ob es eine Bürgerbefragung zu Olympia geben wird, ist noch ungewiss.