Düsseldorf: Bewährung für Urkundenfälscher

Düsseldorf Sein Talent, so genannte Schmuck-Urkunden besonders schön zu gestalten, brachte einem Familienvater gestern beim Amtsgericht zehn Monate Bewährungsstrafe ein. Denn der 42-Jährige hatte nach Vorgaben eines Geschäftspartners nicht nur Wappen gemalt, sondern auch Meisterbriefe, Diplomzeugnisse, Adels- und Promotionsurkunden sowie Gesellenbriefe. Via Internet wurden die falschen Dokumente dann für 20 bis 30 Euro verkauft. Da der Kompagnon längst untergetaucht ist, musste der Wappenmaler alleine dafür geradestehen.

Doch als er einen Internet-Händler traf, gewann das Geschäft an Schwung. Der Bekannte habe nicht bloß schön gestaltete Fantasie-Blätter beim Angeklagten geordert, sondern auch Dokumente mit rechtlich geschützten Logos und Zeichen, darunter Emblemen diverser Handwerkskammern und des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Was der Angeklagte angeblich nicht ahnte, der Kompagnon aber offenbar bewusst ausgenutzt hat: Mit den gefälschten Dokumenten haben die Käufer reichlich Schindluder getrieben. So haben mindestens drei Kunden versucht, sich damit Doktortitel oder eine Eintragung als Frisörmeister zu ergaunern. Wie viele Abnehmer es geschafft haben, sich akademische Titel oder Meisterbriefe zu erschwindeln, ist ungeklärt.