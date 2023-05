Touristen müssen zahlen Wie Düsseldorf die Bettensteuer plant

Die Pläne für die Bettensteuer werden konkret. Für den Haupt- und Finanzausschuss am Montag und die Sitzung des Stadtrats am 15. Juni hat die Stadt ihren Vorschlag vorgelegt. Der Satzungsentwurf sieht vor, dass Geschäftsreisende und Touristen ab 1. Januar pro Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb wie einem Hotel fünf Euro zahlen müssen.