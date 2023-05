Touristen müssen zahlen Wie Düsseldorf die Bettensteuer plant

Düsseldorf · Die Stadt legt die Satzung für die Bettensteuer vor. In Jugendherberge und Luxushotel sollen die gleichen Beträge fällig sein, Ausnahmen für Minderjährige sind nicht vorgesehen. In der Politik werden Änderungswünsche laut. Was jetzt genau geplant ist und wie hoch die Steuer sein soll.

31.05.2023, 05:15 Uhr

Blick in ein Hotelzimmer, Gäste müssen dafür bald zusätzliche Gebühren in Düsseldorf zahlen. Vorschlag der Stadt: fünf Euro pro Person und Nacht. Foto: dpa/Swen Pförtner

Von Alexander Esch

Die Pläne für die Bettensteuer werden konkret. Für den Haupt- und Finanzausschuss am Montag und die Sitzung des Stadtrats am 15. Juni hat die Stadt ihren Vorschlag vorgelegt. Der Satzungsentwurf sieht vor, dass Geschäftsreisende und Touristen ab 1. Januar pro Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb wie einem Hotel fünf Euro zahlen müssen.