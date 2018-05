Düsseldorf : Betrunkener Schläger greift Polizistin an

Düsseldorf Am S-Bahnhof Eller hat am Montag ein Betrunkener (54 Jahre, 2,9 Promille) sich erst mit einem anderen Betrunkenen gestritten, dann einer Bundespolizistin mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann, der ein Bein in Gips hat und an Krücken geht, hatte der Polizei zufolge erst zugeschlagen, nachdem die Bundespolizisten die Kontrahenten bereits getrennt und die Lage beruhigt hatten.

Nach dem Fausthieb riss er die Beamtin an ihren Haaren zu Boden. Die Frau arbeitete mit einem "Veilchen" weiter, der Schläger wurde nach der Ausnüchterung entlassen. Erst am Freitag hatte er einen Bahnangestellten mit seiner Krücke geschlagen und war ebenfalls in Gewahrsam gewesen.

(sg)