Amtsgericht Düsseldorf : Betrunkener nach Chaosfahrt im Geländewagen verurteilt

Mit seinem Geländewagen zog er im Juni eine Spur der Verwüstung in Düsseldorf nach sich. Jetzt erhielt ein 52-Jähriger vor Gericht die Quittung.

(wuk) Ein verpatztes Vorstellungsgespräch hatte ein 52-jähriger Bewerber mit Alkohol heruntergespült – und sich danach direkt ans Steuer seines Geländewagens gesetzt. Auf der Rückfahrt nach Düsseldorf hat er an einem Juninachmittag kurz nacheinander gleich drei Unfälle gebaut mit einem Gesamtschaden von fast 14.000 Euro. Eine Blutprobe nach der dritten Kollision an der Einfahrt in den Rheinufertunnel ergab 2,44 Promille, wie gestern beim Amtsgericht herauskam.