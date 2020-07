Verfahren vor dem Amtsgericht : Mit falschen Kreditkarten teure Uhr auf der Königsallee bezahlt

Düsselorf Offenbar gehört der mutmaßliche Täter zu einer Betrügerbande, die aus dem benachbarten Frankreich agiert. Ein Herrenuhr im Wert von 16.000 Euro bezahlte er mit zwei gestohlenen Kreditkarten.

Demnach hatte er bei seinem Kö-Bummel im Februar zwei Luxus-Armbanduhren für insgesamt 45.000 Euro im Visier, wollte auch bei einem Sportgeschäft einkaufen – und hat angeblich bei einer Bank in der City 200 Euro in bar erschwindelt. Ob er zur Verhandlung über diese Vorwürfe rechtzeitig in Düsseldorf sein wird, ist aber ungewiss. Gegen 15.000 Euro in bar ist er auf Kaution nach seiner Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt worden. In Frankreich, wo er angeblich lebt, war der 39-Jährige bereits mehrfach wegen Betruges verurteilt worden, gilt dort sogar als Mitglied einer weit verzweigten Betrügerbande.