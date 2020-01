Hochschulen in Düsseldorf : Studierendenwerk hält an Besuchsgebühr im Wohnheim fest

Das Studierendenwerk betreibt alleine in der Landeshauptstadt mehr als 3000 Wohnheimplätze (hier eine Wohnanlage an der Heinrich-Heine-Universität). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Studierendenvertretungen der vier staatlichen Hochschulen in Düsseldorf haben sich zusammengeschlossen und den Wohnheim-Betreiber aufgefordert, auf die „Besuchsgebühr“ in Wohnheimen zu verzichten.

In dieser fordern sie den Betreiber auf, die Aushänge zur Besucherregelung in den Wohnheimen abzunehmen: Diese sieht vor, dass Studierende für Übernachtungsgäste fünf Euro pro Nacht zahlen und diese auch anmelden . Dafür haben sie dem Studierendenwerk eine Frist bis zum 21. Januar 2020 gesetzt. „Andernfalls behalten wir uns weitere Schritte vor. Wir hoffen jedoch, dass dies nicht erforderlich ist.“

Die scheinen allerdings unausweichlich. Denn das Studierendenwerk will von seiner Regelung nicht abweichen. „Ich denke, es geht Ihnen und uns nicht um die bewusste Herbeiführung eines Rechtsstreits, sondern um eine vernünftige Regelung im Sinne aller Studierenden, die in einer unserer Wohnanlagen wohnen“, schreibt Geschäftsführer Frank Zehetner in einem Schreiben an die Studierenden, das unserer Redaktion vorliegt.