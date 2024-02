Sanierung von Schloss Benrath Besucherzentrum soll Schloss Benrath auf „neue Ebene heben“

Beim Ausarbeiten der Entwürfe hatte die Architekten vieles zu beachten: angefangen vom Brandschutz über den Denkmalschutz als auch den Anschluss an vorhandene Gebäudeteile. Wohl auch wegen dieser Vorbedingungen gewann der Entwurf von Profs. Spital-Frenking +Schwarz den Wettbewerb. Als „puristisch mit einer amorphen Form“ beschrieb ihn Nicolas. Das Büro hat ihn den Innenhof ein eigenes Gebäude integriert, einen Pavillon, selbsttragend und frei stehend, der ein Drittel der Innenhoffläche belegt und aus viel Glas besteht. In diesem sollen alle wesentlichen Funktionen eingerichtet werden: Kasse, Garderobe und Shop. Dieses Projekt, so Maas, werde Schloss Benrath auf eine neue Ebene heben, auch touristisch. Das sahen auch die Mitglieder der Bezirksvertretung ähnlich. Stellvertretend sagte Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Graf: „Das sieht sehr ansprechend aus.“ Das Café soll im Torhaus bleiben.