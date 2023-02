Menschen aus Düsseldorf Den ruppigen Ton muss sich jeder verdienen

Eine Frau in gehobenem Alter kommt rein, bleibt an der Tür stehen und sagt nach kurzer Begrüßung „Zweimal bitte“. Sengül weiß ohne Nachfrage, was gemeint ist, füllt zwei Kaffeebecher aus dem Vollautomaten und reicht sie der Frau. In der Zwischenzeit quatschen die beiden: Über junge Frauen, die sich bei den Temperaturen nicht warm genug kleiden und den Mann mit Vokuhila und Lederjacke, der mit einem Netz Zwiebeln in der Hand vor der Tür steht. „Der hat auch Hitze, wa?“, sagt die Kundin und geht, der Mann kommt rein. „Wat is‘ denn da bei euch in der Türkei los?“, fragt er und meint das Erdbeben, bei dem Tausende Menschen ihr Leben verloren. Sie sprechen kurz über das Thema, er bekommt ungefragt seinen Kaffee und setzt sich an den kleinen Tisch vor dem Büdchen. „Ein ehemaliger Taxifahrer“, sagt Sengül. „Wohnt auf der Zimmerstraße.“ Sie deutet in die Richtung. Seit fast 20 Jahren kenne sie ihn, da wisse man so einiges übereinander.