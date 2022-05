Besuch in Düsseldorf : Kardinal Woelki weiht KHG-Domizil ein

Besuch in Düsseldorf

Düsseldorf Der umstrittene Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki war am Dienstag in Düsseldorf. Dort wurden neue Räume der Katholischen Hochschulgemeinde eingeweiht.

Prominenter Besuch aus Köln bei der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) der Landeshauptstadt: Zur Einweihung der neuen KHG-Räume am Suitbertusplatz in Bilk war am Dienstagabend der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki nach Düsseldorf gekommen.