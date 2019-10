Lange Staus machen Sorgen : Bestatter wollen in Düsseldorf die Umweltspur nutzen

Foto: Endermann, Andreas (end) Im Stau an der Umweltspur wollen Düsseldorfer Bestatter nicht stehen.

Düsseldorf Claus Frankenheim befürchtet Einschränkungen eines würdevollen Abschieds von Verstorbenen.

Am Dienstag gab es im Bestattunsheim Frankenheim ein Seminar für die Mitarbeiter. In dessen Verlauf ging es auch um die dritte Umweltspur und die Staus, die sie verursacht. Plötzlich tauchte die Frage auf, ob ein mit zwei Fahrern besetzter Leichenwagen, so er einen Verstorbenen an Bord hat, auch die Umweltspur nutzen darf.

Eine Anfrage bei der Stadt sorgte zunächst für hochgezogene Augenbrauen und die Gegenfrage: Ist das ernst gemeint? Offiziell wurde mitgeteilt: „Regulär dürfen nur Kraftfahrzeuge mit mindestens drei und mehr lebenden Menschen darin die Umweltspur benutzen. Denn als natürliche Personen im Sinne der Rechtsordnung gelten nur lebende Personen, das heißt von der Geburt bis zum Tod – keine Verstorbenen.“

Claus Frankenheim kann sich damit nicht zufrieden geben und will den Landesverband der Bestatter einschalten. Er denkt an heiße Sommertage, an denen Leichenwagen in erzwungenen Staus stehen könnten. Sollten sich Verstorbene zu lange in überhitzten Autos befinden, könnte es sein, dass man sie Angehörigen nicht mehr zeigen könne. Dabei sei gerade die persönliche Abschiednahme eine wichtige Station im Trauerprozess. Frankenheim weist auch darauf hin, dass sich die Gerichtsmedizin in Nähe der Umweltspur befindet. Von dort würden nicht selten „problematische“ Leichname abgeholt.

In der Regel ist nur die Fahrerkabine der Fahrzeuge klimatisiert. Eine komplette Kühlung würde eine bedeutende Verteuerung der Überführungen bedeuten.