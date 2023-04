Platzgrün in Düsseldorf Grünere Stadt mit Anleitung zum Selbermachen

Susanne Dickel treffe ich am Bachplätzchen an einem sonnigen Nachmittag – und bekomme im Laufe des Gesprächs live mit, warum ihr Konzept so gut ankommt: Mit dem Projekt Platzgrün gibt sie Bürgerinnen und Bürgern Hilfe beim ehrenamtlichen Engagement, konkreter beim Umsetzen von Gestaltungsideen für den öffentlichen Raum. Mehrfach werden wir unterbrochen, weil Menschen ihr neue Ideen vorstellen wollen, zufällig vorbeikommen oder im Anschluss noch mit ihr verabredet sind. Sie verrät, was Menschen dazu bewegt, wo Schwierigkeiten liegen und was das Projekt ganz Düsseldorf bringt. Direkt zu Beginn weist sie zunächst eine junge Frau ein, die ein Beet an der Mobilitätsstation bepflanzt.